Risultati degli anticipi di serie A della dodicesima giornata

Per la dodicesima giornata del campionato di serie A, si sono giocati già quattro anticipi, tra ieri e venerdì. Questi i risultati:

Empoli -Genoa 2-2

Spezia – Torino 1-0

Juventus – Fiorentina 1-0

Cagliari – Atalanta 1-2

Nella giornata odierna, altre sei partite tra cui spicca il derby della Madonnina Milan – Inter, posticipo delle 20,45. match clou in chiave scudetto. Prima della sfida stracittadina, tuttavia ci sarà Napoli – Verona, alle 18 al Maradona. Una vittoria degli azzurri porterebbe i partenopei soli in vetta alla classifica, in attesa del risultato dei rossoneri.