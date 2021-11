Ultim’ora: Tudor trovato positivo al Covid, allarme in casa Napoli

Da Verona giungono notizie che il tecnico degli scaligeri Tudor è risultato positivo al Covid 19 e, da regolamento il club veneto ha subito avvisato la società partenopea, visto che squadra e allenatore, domenica, erano ospiti al Maradona. Tudor è anche stato vaccinato con due dosi e ora si trova in isolamento domiciliare, ma non accusa sintomi preoccupanti, infatti sembra stare bene Il Verona calcio ha altresì informato la dirigenza napoletana che ha immediatamente attivato tutte le procedure nel rispetto delle normative vigenti ed è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti. Tuttavia c’è allarme in casa Napoli, che adesso si preoccuperà di fare i tamponi a tutti.