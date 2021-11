Valentino Rossi dopo l’ultima gara in MotoGP: “Smettere era una scusa per fare casino”

Finisce un’era. Dopo 26 stagioni, Rossi chiude la sua carriera nel Motomondiale con l’ultima gara a Valencia. Una gara vera, non una semplice passerella: Valentino parte dalla decima casella in griglia e taglia il traguardo nella stessa posizione: “Ho cercato di vivere quest’ultimo GP nel mio stile. Doveva essere una festa, smettere era una scusa per fare un po’ di casino. Magari smetto anche l’anno prossimo – scherza Rossi al microfono di Sky –. Mi sono svegliato pensando di dover fare di tutto per fare una bella gara, essendo l’ultima. Sono contento di esserci riuscito, ho chiuso l’ultimo GP tra i dieci piloti più forti al mondo, questa è la cosa che mi ha fatto godere di più. In futuro potrò dire: ‘Io nell’ultima gara ho fatto decimo, non sono mica arrivato ultimo’, questa consapevolezza me la porterò avanti per un po’ di anni. Adesso dovrò iniziare a rendermi conto di aver smesso…”.