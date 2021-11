IL PUNTO SULLA A, dopo la tredicesima giornata: primo k o delle due capolista, l’Inter accorcia il distacco

La tredicesima giornata di serie A, che deve, tuttavia, concludersi, solo stasera con gli ultimi due match, tra Verona e Empoli e fra Torino e Udinese, ha registrato il primo k o contemporaneo delle due battistrada del campionato, Milan e Napoli che sono state sconfitte di misura, rispettivamente dalla Fiorentina, al Franchi e dall’Inter, a San Siro. Due sconfitte che però non intaccano il loro primato. I rossoneri, sabato scorso, hanno perso per 4 a 3, mentre gli azzurri, sono stati battuti, ieri, per 3 a 2. La squadra di Simone Inzaghi, si candida così, a pieno titolo, a terzo incomodo nella lotta scudetto. Passo in avanti pure della Juventus, che battendo la Lazio, per 2 a 0, all’Olimpico, nell’anticipo di due giorni fa, entra nella zona Europa del torneo. Gli altri risultati di questo turno hanno visto i successi esterni del Venezia, a Bologna, per 1 a 0, della Sampdoria, a Salerno per 2 a 0 ed infine della Roma, sul Genoa con l’identico risultato dei blucerchiati. Ricordiamo, inoltre la travolgente vittoria dell’Atalanta sullo Spezia per 5 a 2, di sabato ed infine il pari per 2 a 2 del Sassuolo contro il Cagliari, nel lunch match domenicale. Da domani riparte la parantesi della Coppe Europee che sarà aperta con la gara di Champions League fra i campioni in carica del Chelsea e la Juventus.