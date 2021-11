Ciro Borriello: “La nostra statua di Maradona verrà posizionata tra Curva A e Curva B, quella del club è un’altra cosa”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Ciro Borriello, consigliere del Comune di Napoli.

“Per la statua di Maradona facemmo una delibera per accettare la donazione. Da quello che ho compreso la statua sarà installata nella parte esterna, di fronte al famoso bar, tra la Curva A e la Curva B.

L’Inter ha dimostrato di essere più forte del Napoli? Assolutamente no, alcuni episodi hanno inevitabilmente favorito l’Inter. C’è stata una fase un po’ di offline da parte di alcuni giocatori. Chiaramente vedere Fabian Ruiz che non riusciva a rincorrere Correa mi ha preoccupato. Il centrocampo ha sofferto il dinamismo dell’Inter, poi però ci sono state delle palle gol importanti. Mertens non va colpevolizzato: uno l’ha segnato, l’altro è andato fuori. Siamo usciti da San Siro a testa alta.

La statua sarà esposta per un intero giorno e poi sono in corso le procedure amministrative per il posizionamento. Questa cosa non c’entra nulla con il calcio Napoli, si tratta di un’altra statua. Ma alla fine Maradona è di tutti, un patrimonio dell’umanità”.