Serie A: Napoli-Lazio, fiducia a Spalletti ad alta quota il colpo dell’ex Sarri

26 novembre 2021 – La settimana più difficile del Napoli in questa prima parte di stagione si conclude domenica sera con la sfida casalinga alla Lazio. Gli azzurri, chiamati a reagire alle due sconfitte con Inter e Spartak Mosca, aggravate dal lungo stop di Osimhen, sono comunque favoriti contro la squadra dell’ex Sarri. I betting analyst di Stanleybet.it vedono a 1,79 il successo del Napoli, mentre il «2» biancoceleste paga ben 4 volte la posta. Fissata a 3,85 la quota del pari. Nonostante le tre reti incassate domenica scorsa a San Siro, quella di Spalletti rimane la difesa meno battuta del campionato, con sole 7 reti al passivo. Ne ha concesse tre volte tanto la Lazio, che con 21 gol subiti è la big meno solida nel reparto arretrato. Nelle previsioni, il match tende all’Over, in quota a 1,61, mentre un match con meno di tre reti è offerto a 2,13. Una settimana fa, a San Siro, il Var è stato protagonista in occasione del rigore concesso all’Inter, poi trasformato da Calhanoglu. Nella partita del Maradona, una visita dell’arbitro allo schermo a bordo campo è data a 3,50.

Juve-Atalanta, in programma domani, è l’altro scontro di cartello della 14ª giornata. La Juve deve superare il pesante 4-0 subito dal Chelsea in Champions League e va a caccia dei tre punti in campionato per continuare la risalita dopo una pessima partenza. Il match non è certo semplice, con l’Atalanta quarta e imbattuta da sei gare, tuttavia i bianconeri partono favoriti, a 2,12, contro i tre punti degli ospiti dati a 3,20; l’esito meno probabile è la «X» a 3,50. Pur non ancora al meglio della forma, Paulo Dybala è ritenuto il bomber più temibile della partita. Un gol dell’argentino contro la Dea è offerto a 2,75.

Anche il Milan, come il Napoli, cerca una vittoria dopo aver perso nell’ultima giornata. La sconfitta esterna contro la Fiorentina è stata seguita dal successo sull’Atletico, che ha ridato immediatamente fiducia a Ibra e compagni. I rossoneri partono nettamente favoriti a San Siro contro il Sassuolo, con il segno «1» offerto a bassa quota, 1,55. Un successo esterno dei neroverdi paga 5 volte la posta, la «X» è fissata a 4,40. L’Inter va a Venezia con un pronostico nettamente favorevole: il «2» nerazzurro vale 1,39. Match quasi proibitivo per i lagunari, che vedono il successo a 7,00, mentre il pari si attesta a 4,90.