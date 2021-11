Serie A: Spalletti come Conte, in quota l’ipotesi scudetto da “invincibile”

ROMA – Dopo dodici partite il Napoli continua a viaggiare in testa alla classifica del campionato a vele spiegate grazie a 10 vittorie e due pareggi. Gli uomini di Spalletti hanno sfiorato il miglior avvio della storia della Serie A, pareggiando alla nona contro la Roma dopo otto successi consecutivi, e per i bookmaker, riporta Agipronews, potrebbero centrare un altro prestigioso record: chiudere la stagione 2021/22 da imbattuti, una possibilità a 9 volte la posta su Sisal Matchpoint. L’ultimo precedente non è molto lontano nel tempo, infatti nella stagione 2011/12 fu la Juventus di Conte ad aggiudicarsi lo scudetto senza perdere nessuna partita, impresa che Insigne e compagni vogliono ripetere dieci anni dopo.