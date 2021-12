IL PUNTO SULLA A, sedicesimo turno di campionato

La sedicesima giornata di serie A che, tuttavia, manca ancora degli ultimi due posticipi che si giocheranno oggi e che riguardano la bassa classifica, come sappiamo, dopo i risultati degli anticipi, ha visto lo scossone in vetta, in virtù dello scivolone del Napoli, al Maradona, contro l‘Atalanta e le contemporanee vittorie dei rossoneri e dei nerazzurri, oggi primi e secondi. Nella domenica calcistica abbiamo registrato, altresì questi risultati:

Bologna – Fiorentina 2-3

Venezia – Verona 3-4

Spezia – Sassuolo 2-2

Sampdoria – Lazio 1-3

Juventus – Genoa 2- 0

Dunque questo sedicesimo turno contraddistinto da numerose vittorie in trasferta ha dato un’immagine precisa di quella che sarà la lotta al vertice in chiave scudetto con quattro squadre a darsi battaglia. Da domani, intanto, riparte la tre giorni di Coppe europee con l’ultima giornata dei gironi, decisiva per la qualificazione alla fase successiva di Milan, Atalanta in Champions, di Napoli e Lazio in Europa League e della Roma in Conference League.