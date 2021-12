Gli interventi di Enzo Montefusco e Mimmo Malfitano a Radio Marte

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Enzo Montefusco, allenatore.

“Se noi abbiamo detto all’inizio dell’anno che il Napoli aveva una rosa competitiva non capisco i piagnistei. Contro l’Atalanta il Napoli ha fatto una grandissima partita. Ovviamente ci sarebbe più possibilità di fare cambi ma domani giocheranno penso gli stessi. Perché pensiamo che le cose debbano andare male? Contro Atalanta e Sassuolo sono stati fatti errori nel finale di partita, anche con le sostituzioni. Difesa a 3? Contro l’Atalanta arrivavano da tutte le parti. Meglio il 4-3-3 o il 4-2-3-1. Dipende comunque molto dalla condizione di Zielinski. Il Leicester d’altronde non è una grandissima squadra. Perché dovremmo avere paura degli inglesi?

Non vedo problemi, giochiamoci la partita come contro l’Atalanta. La gara contro gli orobici è stata ottima ma non mi sono piaciute alcune cose. Lozano non l’avrei mai tolto per esempio, forse anche Mertens. Il Napoli deve passare il turno e giocarsi la partita. Spalletti si preoccupa sempre del dopo: io penso sia necessario pensare partita per partita”.

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Mimmo Malfitano, giornalista.

“Le terze della Champions League non sarebbero avversarie di secondo piano. Ieri sera ho visto la fisicità del Porto che è impressione, alla fine ha perso contro l’Atletico Madrid ma gli ultimi gol sono arrivati nella fase finale della gara. Il Dortmund ha dilagato contro il Besiktas, il Lipsia ha battuto il City. Sono avversarie di grande spessore. E’ importante per il Napoli cercare di evitare almeno i sedicesimi in modo da approdare agli ottavi dove ci saranno squadre più forti ma ci si arriva più riposati. Rinnovo Insigne? Non succederà niente. Si arriverà a fine stagione: se Insigne accetterà l’offerta di De Laurentiis bene, altrimenti andrà via. Non capisco il perché si continui a creare un pathos attorno a questa storia. L’agente di Insigne non credo che dica il vero sul fatto che non sia stata fatta una proposta al Napoli, a me risulta invece che sia stata fatta e che sia superiore a quella attuale. Nulla è cambiato, si andrà avanti così. Se Insigne continuerà a ritenere poco congrua l’offerta andrà dove gli pare. Che De Laurentiis possa rivedere la propria posizione ho moltissimi dubbi – se non la certezza – che lo farà. Napoli in Conference League? Si andrà avanti a giocarla, resta un trofeo europeo per quanto non abbia una grande valenza. Parliamo sempre di Europa. Una volta esisteva la Coppa delle Coppe ed era considerata una coppa come questa. A me non piace il discorso di abbandonare la coppa per giocare solo il campionato. Se fai tanto casino per andare in Europa poi però la devi rispettare”.