Napoli, Osimhen torna in campo

Buone notizie oggi in casa Napoli. Victor Osimhen è tornato ad allenarsi in campo ed ha svolto esercizi con il pallone. Un buon passo in avanti per l’attaccante del Napoli che si era fermato il 21 novembre contro l’Inter dopo uno scontro con Skriniar. La punta aveva riportato fratture scomposte allo zigomo e all’orbita che l’hanno costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico.

Nel frattempo, per quanto riguarda il ritorno in una partita ufficiale, per Victor Osimhen è già allo studio di alcuni specialisti una maschera in carbonio personalizzata da applicare sulla sua fronte, così da non pressare sul sopracciglio: sarà realizzata con una stampante 3D, sul calco del viso del giocatore.

Un’operazione ad hoc complessa ma che potrebbe accorciare i tempi di recupero: il grande obiettivo è Milan-Napoli del 19 dicembre, anche se non ci sono certezze ad oggi in tal senso. Male che vada, Osimhen tornerebbe con più calma direttamente a gennaio.

Fantacalcio.it