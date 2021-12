Champions League: Milan fuori dall’Europa, Inter agli ottavi

Giornata agrodolce, quella di ieri, per il calcio italiano di Champions League. Infatti registriamo due sconfitte, visto che Milan ed Inter sono state battute rispettivamente dal Liverpool, a San Siro, per 1 a 2 e dal Real, a Madrid, per 2 a 0. Però, mentre i rossoneri, in virtù del nuovo ko, escono definitivamente dalla scena continentale, i nerazzurri passano, come secondi del girone, agli ottavi della prestigiosa manifestazione europea. Quest’oggi tocca alle altre due italiane, Juve e Atalanta; se i bianconeri sono già qualificati, non si può dire altrettanto per i bergamaschi che dovranno guadagnarsi il passaggio del turno, in casa, contro gli spagnoli del Villrreal solamente con un successo.