LE PAGELLE DEGLI AZZURRI: Mario Rui e Petagna che cuore, Elmas bomber

Meret 6 : può poco o nulla sui gol subiti, molto bravo nelle uscite alte a pulire la propria aria di rigore. Di Lorenzo 6 : nel primo tempo qualche dormita di troppo dal suo lato. Nel finale di gara da mediano sa farsi apprezzare. Rrahmani 6 : accusa anche lui qualche flessione difensiva, l’intesa con Juan Jesus ovviamente non è così registrata come quella con Koulibaly. Juan Jesus 5,5 : qualche incertezza di troppo, deve ritrovare smalto e tempi di gioco per risultare affidabile al 100%. Mario Rui 7 : partita straordinaria in difesa, incredibilmente nel finale salva di testa su Vardy due azioni pericolose del Leicester che potevano costare caro Zielinski 7 : giocatore universale che si rende prezioso sia in fase di filtro che di ripartenza. Partita importante la sua, qualità e quantità. Demme 6 : prova accorta, sagace, la sua. Elmas 7 : due gol e tanta corsa per farsi perdonare l’errore che regala il primo gol agli inglesi. Ounas 7 : qualità e tanta forza nelle gambe, in più segna un gran gol. Petagna 7 : partita di grande sacrificio e intelligenza calcistica. Tiene palla, fa salire la squadra e lotta tanto in fase di non possesso. Lozano 6 : esce per un infortunio che sembra serio, il messicano il suo lo stava facendo… Malcuit 6 : tiene molto bene la posizione e nel finale di match sfiora anche il gol. Mertens s.v. si vede poco o niente, il terreno di gioco non favorisce il suo calcio. Manolas s.v. ingresso per chiudere il lucchetto a doppia mandata.

Vincenzo Letizia

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. ATTUALMENTE: presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo “PIANETAZZURRO” ; direttore generale dell'omonimo portale sportivo www.pianetazzurro.it , del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu