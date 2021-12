Anticipi del sabato di A, 17esima giornata

Per la diciassettesima giornata di serie A, ieri si sono giocati tre anticipi i cui risultati sono i seguenti:

Fiorentina – Salernitana 4-0

Venezia – Juventus 1-1

Udinese – Milan 1-1

Dunque soltanto un pareggio per la capolista Milan in quel di Udine e per giunta raggiunto solo all’ultimo minuto grazie ad un’invenzione dello svedese immortale. Oggi i rossoneri rischiano di essere superati dall’Inter ed agganciati dal Napoli, in caso di un successo delle due rivali nella lotta al titolo. Netto successo della viola contro la Salernitana, sempre più in basso e prima indiziata al ritorno in cadetteria. La domenica pallonara, intanto, vedrà altre cinque gare a cominciare dalle 12,30 con il match Torino- Bologna e si concluderà con il posticipo tra Inter e Cagliar, mentre la squadra di Spaletti ospiterà al Maradona l’Empoli alle 18. Domani il turno andrà in archivio con l’ultima partita in calendario, ovvero Roma – Spezia.