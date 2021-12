Champions League: Juventus e Inter pescano nell’urna di Nyon, rispettivamente Sporting Lisbona e Ajiax

A Nyon, Svizzera, si è appena effettuato il sorteggio per gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Champions League. Ebbene le squadre di Allegri e Inzaghi hanno scoperto le proprie avversarie: la Juve ha avuto in sorte i portoghesi dello Sporting Lisbona, mentre l’Inter gli olandesi dell’Ajax. Le gare di andata e ritorno si disputeranno tra il 15 e 22 febbraio e tra l’8 e il 16 marzo. I bianconeri disputeranno l’andata in trasferta e i nerazzurri, invece, in casa. Ecco gli altri accoppiamenti: Benfica-Real Madrid, Villarreal-Manchester City, Atletico Madrid-Bayern Monaco, Salisburgo-Liverpool, Psg-Manchester United, Lille-Chelsea.