Europa League: sedicesimi di finale, il Napoli affronterà il Barcellona

Nell’urna di Nyon, per gli spareggi di Europa League, il Napoli trova il Barcellona, per un replay di due anni fa in Champions League. Ovviamente non sarà più quel Barcellona di Messi ma sicuramente un avversario di tutto rispetto da prendere con le molle, sebbene attualmente non stia facendo bene nella Liga spagnola. Il match di andata si giocherà in Catalogna il 17 febbraio, mente quello di ritorno una settimana dopo al Maradona. E’ andata molto meglio all’Atalanta che ha pescato i greci dell’Olympiakos, infine per la Lazio c’è il Porto.