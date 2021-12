IL PUNTO SULLA A, dopo la 17esima giornata: classifica rivoluzionata

La diciassettesima giornata di serie A, orfana però dell’ultimo posticipo che si disputerà, questa sera, tra Roma e Spezia, ha registrato uno scossone nell’alta classifica. Infatti l’Inter vittoriosa, in casa, con il Cagliari per 4 a 0 si è portata al comando, in solitudine, in virtù del pari del Milan di sabato e della sorprendente sconfitta del Napoli, al Maradona, ad opera dell’Empoli, per 0 a 1. Napoli che viene scavalcato anche dall‘Atalanta, corsara a Verona per 2 a 1, scivolando così al quarto posto. Gli altri risultati di giornata hanno registrato il successo del Sassuolo, al Mapei Stadium, in rimonta, per 2 a 1 nei confronti della Lazio e quello del Torino sul Bologna sempre per 2 a 1. Oggi la classifica dice Inter 40, Milan 39, Atalanta 37 e Napoli 36.