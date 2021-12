A Nyon sono stati sorteggiati gli ottavi di Champions League.

In corsa due italiane, Inter e Juventus.

Ricordiamo che da quest’anno non c’è più la regola dei gol in trasferta.

L’Inter affronterà l’Ajax.

La Juve sfiderà lo Sporting Lisbona.

L’Inter, non testa di serie, giocherà la prima gara a San Siro e il ritorno ala Cruyff Arena. Per la Juve invece viceversa, la prima in Portogallo, il ritorno a Torino.