Olympiacos, tifosi in delirio per Manolas: ufficiale l’acquisto dell’ex Napoli

Tifosi dell’Olympiacos in delirio per Kostas Manolas. Il difensore ex Napoli, ha svolto in giornata già le visite mediche con il club greco, per cui ha giocato già dal 2012 al 2014.

Manolas ha poi raggiunto gli uffici dell’Olympiacos per firrmare il nuovo contratto, ad attenderlo erano presenti circa 500 tifosi.

L’ex Roma e Napoli ha posato con la sciarpa biancorossa e non si è sotratto nel salutare le persone presenti, come riportato dai siti greci, tra cori e applausi. Qualche minuto più tardi, poi, l’Olympiacos ha ‘ufficializzato’ l’acquisto di Manolas pubblicando un video dal suo profilo Instagram:

Manolas torna all’Olympiacos: i dettagli dell’affare

Il giocatore si ridurrà molto lo stipendio, passando da 4,5 a 1,5, mentre al Napoli verrà riconosciuto circa un milione e otto che l’Olympiakos pagherà in 24 mensilità.