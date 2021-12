Primi anticipi serie A penultima di andata, Inter e Lazio a valanga

Si sono disputati ieri i primi due anticipi di serie A relativi alla penultima giornata di andata di questo campionato. Questi i risultati maturati:

Lazio – Genoa 3-1

Salernitana – Inter 0-5

Con la sesta vittoria di fila, la formazione di Simone Inzaghi, molto probabilmente, si avvia a laurearsi campione d’inverno, titolo platonico ma spesso foriero del successo finale. La Lazio, dal canto suo, con il successo sui liguri ha momentaneamente raggiunto la Juve a 28 punti in classifica. Disastrosa ancora una volta la marcia della Salernitana, che purtroppo sta diventando la cenerentola del torneo, subendo sconfitte su sconfitte che la porteranno direttamente alla retrocessione. Quest’oggi andranno in scena altri tre anticipi, quali: Atalanta -Roma alle 15, Bologna – Juve alle 18 e infine Cagliari – Udinese in serata.