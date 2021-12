Vincenzo Volpe nuovo presidente del Circolo Rari Nantes

Vincenzo Volpe è il nuovo presidente del Circolo Rari Nantes Napoli. Specialista in chirurgia plastica, 62 anni compiuti lo scorso 10 ottobre, succede a Giorgio Improta che ha guidato il circolo luciano negli ultimi cinque anni.

Mercoledì 15 dicembre l’assemblea dei soci ha eletto per acclamazione il nuovo consiglio direttivo, espressione di una lista unitaria, che si è riunito per la prima volta ieri. Nella stessa occasione sono state attribuite le cariche:

Vincenzo Volpe – Presidente

Luigi Chiaramonte – Vice presidente e tesoriere

Sergio Sepe – Segretario

Nicola Pirozzi – Consigliere alla pallanuoto, ai rapporti e agli eventi istituzionali

Alberto Vuosi – Consigliere agli sport acquatici e alle infrastrutture

Vittoria Maraniello – Deputata alla casa

Vittorio Sava – Deputato al bilancio

“Sono onoratissimo di essere stato indicato come nuovo presidente, la Rari Nantes è pietra miliare dello sport napoletano e della pallanuoto in particolare”, le prime parole di Volpe. “I punti cardine del programma? La riaffermazione della centralità del socio come primo destinatario di tutto ciò che avviene nel circolo, la modernizzazione e l’abbellimento strutturale degli spazi comuni, la programmazione di eventi culturali e artistici che riportino il circolo all’attenzione della città quale vero e proprio fulcro di iniziative, con un occhio privilegiato alla beneficenza e alla promozione. E poi naturalmente lo sport, che deve essere sempre di più uno degli interessi primari del Circolo Rari Nantes”.