IL FISCHIETTO. NAPOLI vs SPEZIA, dirige Massimi di Termoli

Per il match di dopodomani, Napoli vs Spezia, turno infrasettimanale dell’ultima giornata del girone di andata di massima serie, è stato scelto l’arbitro Massimi della sezione di Termoli, in provincia di Campobasso I suoi assistenti saranno Bottegoni e Lombardo, il IV Uomo Marchetti e per finire al VAR agiranno Pairetto e Ranghetti. Per la cronaca il trentatreenne Massimi non ha mai diretto una gara del Napoli in passato. L’Aia continua a mandare per gli azzurri dei direttori di gara giovani ed inesperti che molto spesso non si dimostrano all‘altezza di una società blasonata come il Napoli. Infatti il fischietto molisano vanta appena quattro partite in A. Strano che il presidente De Laurentis non si faccia sentire in alto, affinché si possa tutelare la squadra in una stagione dove c’è in ballo qualcosa di importante.