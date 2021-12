L’ASL blocca la Salernitana: non parte per Udine

La Salernitana non partirà oggi per Udine, dove domani è attesa dall’ultima partita del girone di andata contro l’Udinese, per alcuni casi di positività al Covid nel gruppo squadra. Lo riporta l’ANSA citando ambienti del calcio granata. In attesa di altri tamponi molecolari sul resto della squadra, è stata l’azienda sanitaria a bloccare il trasferimento in Friuli, previsto con un volo di linea nel pomeriggio.