Malore durante l’allenamento: il giovane Adrien Sandjo non ce l’ha fatta

Salvato in un primo momento con un defibrillatore, il giovane, classe 2003, è stato portato in ospedale, dove oggi ne è stato constatato il decesso cerebrale. Adrien aveva alle spalle una storia molto difficile e proprio il calcio gli aveva dato la speranza di andare avanti.

L’improvviso malore durante la partita

Si erano registrati attimi di grande paura durante il raduno della Rappresentativa Regionale U-19 di Piemonte e Valle d’Aosta: nel corso di una partitella al “Beppe Viola” Adrien Sandjo, giocatore 18enne del Cit Turin LDE, si era accasciato improvvisamente a terra a causa di un malore ed era stato ricoverato nell’ospedale “Le Molinette” di Torino. Un episodio molto simile a quello occorso a Christian Eriksen lo scorso giugno durante il match degli Europei tra Danimarca e Finlandia. Ma, purtroppo, con esito diverso.

La ricostruzione dell’evento

Era intervenuto il Presidente del Cit Turin LDE, Angelo Frau, a ricostruire il tragico evento: “Qualche giorno fa abbiamo comunicato a Adrien della convocazione in Rappresentativa ed era davvero al settimo cielo: era la felicità in persona. Purtroppo ieri, nel corso di una partitella, rincorrendo il pallone all’improvviso si è accasciato, a causa di un malore, ed è caduto per terra“. Questo prima della tragica notizia della morte cerebrale.

