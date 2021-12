Coppa d’Africa, la CAF conferma la competizione: a giorni al via i raduni

La Coppa d’Africa si giocherà. Apre così il Corriere dello Sport nella pagina dedicata alla competizione africana. La conferma arriva direttamente dal presidente della CAF Motsepe, che dopo la visita in Camerun si è detto fiducioso della macchina organizzativa per la manifestazione.

Tra qualche giorno prenderanno il via i raduni e diverse squadre hanno già fatto la lista dei pre convocati. Al momento sono diversi gli ‘italiani’ presenti: la Roma perderà Diawara, Afena Gyan e Darboe, il Napoli non avrà Ounas (Algeria) e Anguissa convocato dal Camerun così come Hongla dell’Hellas Verona. Il Gambia inserisce nella sua lista anche Colley della Sampdoria e dello Spezia oltre a Barrow. Le situazioni più scomode sono quelle di Osimhen e Koulibaly, infortunati ma che potrebbero partire per la Coppa d’Africa.

