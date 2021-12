Il CorSport: “Insigne, il Toronto fa sul serio”. I canadesi anticipano l’affare?

Tra una settimana esatta, allo scoccare della mezzanotte, Lorenzo Insigne acquisirà lo status di parametro zero. E le sue prospettive – suggerisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport – sembrano sempre più orientate verso il Canada. Il Toronto lo vuole, la trattativa per il rinnovo con il Napoli è in stallo totale: lui vorrebbe mantenere lo stipendio attuale (5 milioni), De Laurentiis offre invece un quadriennale a 3,5 milioni a stagione. Da qui il tentativo dei canadesi: la ricchissima proposta è di 7 milioni per quattro anni, più benefit. Con la possibilità sullo sfondo di anticipare l’affare, considerando che la stagione in MLS comincia a marzo.

TuttoMercatoWeb.com