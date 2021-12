Atalanta: due calciatori positivi al Coronavirus

Il Covid incombe sulla Serie A: diversi casi stanno emergendo nelle ultime ore squadra per squadra. Da Osimhen a quattro calciatori dello Spezia solo per citare i positivi di oggi, ma non è finita. Anche l’Atalanta ha infatti diramato un comunicato ufficiale dove annuncia la presenza di due tesserati del gruppo squadra risultati positivi al Coronavirus.

In questo caso però, a differenza di Spezia e Napoli, la società orobica ha preferito non comunicare i nomi dei calciatori interessati. Probabilmente lo si scoprirà più in là, o tramite un annuncio ufficiale oppure direttamente con la lista dei convocati per la prossima partita di Serie A contro il Torino. Questo intanto il comunicato ufficiale.