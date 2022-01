Ultim’ora: Salernitana salva, Danilo Iervolino acquista il club granata

Sul filo del rasoio la Salernitana rimane in serie A, grazie all’accettazione della proposta di acquisto del club granata, per 15 milioni da parte del fondatore della famosa Università telematica Pegaso Danilo Iervolino, imprenditore quarantatreenne, originario di Palma Campania. Giusto in tempo nel rispetto della data fissata, poco prima della mezzanotte, la società dell’ormai ex presidente Claudio Lotito è passata nelle mani di Iervolino, il quale ha versato 500mila euro come caparra e salderà il restante con assegni circolari nell’arco di una decina di giorni. Il responsabile dell’ufficio legislativo della Figc ha confermato la conclusione dell’operazione.