Insigne-Toronto, ci siamo. Canadesi in Italia nei prossimi giorni per definire accordo

La strada di Lorenzo Insigne sembra essere tracciata. Il giocatore è sempre più convinto ad accettare l’offerta del Toronto in MLS: questi, quindi, dovrebbero essere gli ultimi mesi di Insigne con la maglia del Napoli.

Il Toronto è atteso in Italia nei prossimi giorni per definire l’accordo con Insigne. L’offerta per il giocatore è molto difficile da rifiutare: il Toronto, lo ricordiamo, ha offerto a Insigne 11 milioni netti a stagione, più 4,5 di bonus. Il Napoli, peraltro, non ha mai rilanciato, dopo l’offerta che aveva presentato qualche mese fa di tre milioni e mezzo all’anno più un milione e mezzo di bonus, una cifra inferiore a quella che Insigne guadagna adesso. Questi fattori stanno portando Insigne verso la decisione definitiva: accettare la proposta del Toronto. Le ultime ore saranno decisive per limare gli ultimi dettagli e per le strette di mano.

