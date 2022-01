I tre giocatori del Napoli che dovranno osservare l’isolamento, cioè Zielinski, Lobotka e Rrahmani, potranno tornare disponibili in vista della sfida contro la Juventus. L’ASL ha imposto l’isolamento per i contatti civili, ma potranno giocare la partita ufficiale di campionato, sostiene SKY, perché non dovrebbero subire regole legate al lavoro, cioè al match contro la Juventus.