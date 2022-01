Il nuovo arrivato in casa Napoli, proveniente dalla Premier inglese, che ha già conosciuto i compagni in quel di Castel Volturno, svolgendo il primo allenamento agli ordini del vice di Spalletti Domenichini, attraverso i canali social della società partenopea, si è presentato ai suoi nuovi tifosi. Ecco qui di seguito le sue prime parole in maglia azzurra:

“Ciao a tutti i tifosi del Napoli, sono Axel Tuanzebe. Sono molto contentodi essere qui e non vedo l’ora di vedervi allo stadio. Forza Napoli Sempre”

A far da interprete all’ex calciatore in prestito all’Aston Villa ma di proprietà del Manchester United, che lo ha ceduto in prestito secco fino a giugno, al Napoli, è stato il terzino Faouzi Ghoulam, dal momento che il giocatore naturalizzato inglese è però di origine congolese, per cui, come l’algerino parla anche francese. Quest’oggi, contro la Sampdoria, andrà in panchina ma è molto probabile che il tecnico toscano lo faccia esordire nella ripresa.