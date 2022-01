Coppa Italia: Napoli vs Fiorentina spostata a giovedì 13 alle 18

I numerosi contagi che hanno investito i calciatori di serie A, hanno costretto la Lega Calcio a fare dei cambiamenti di data e orari per quanto riguarda questa giornata e la prossima di campionato, nonché alcune gare degli ottavi di finale Coppa Italia. Pertanto la partita Napoli vs Fiorentina, in un primo momento programmata per mercoledì 12, allo stadio Maradona alle 17,30 è stata spostata al giorno dopo, cioè giovedì 13 alle ore 18. Anche Atalanta – Venezia ha subito un cambiamento, infatti il match previsto sempre per il 12 alle 14,30, si giocherà, invece, alle 17,30.