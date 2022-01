Napoli, Dott. Canonico: “Lozano? Ieri tampone di controllo in Messico, speriamo si sia negativizzato”

Raffaele Canonico, responsabile staff medico del Napoli, è intervenuto ai microdfoni di Radio Kiss Kiss: “Lozano ieri ha fatto un tampone di controllo in Messico, speriamo si sia negativizzato ma dobbiamo attendere. Negli altri casi di positività è inutile fare tamponi ogni giorno. Da domenica abbiamo fatto a tutti la dose booster a quelli che potevano farla e non quelli guariti che ancora non possono accederne. Ho letto tante inesattezze in merito”.