Serie A: ultimo posticipo 21esima giornata, il Cagliari batte il Bologna per 2 a 1 e respira

Si è chiusa, ieri sera, con l’ultimo posticipo in programma, la 21esima giornata del campionato di serie A. La partita in calendario era Cagliari – Bologna che ha visto il secondo successivo consecutivo dei sardi, vincitori per 2 a 1 in rimonta. Un risultato che fa respirare la squadra di Mazzarri e fa compiere un bel passo in avanti in classifica. I tifosi rossoblù, ora, tornano a sperare nella salvezza.