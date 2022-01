PALLACANESTRO – Gevi Napoli Basket, Grassi: “Rammarico per la riduzione della capienza, con la Fortitudo il pubblico sarà decisivo”

Il Presidente della Gevi Napoli Basket Federico Grassi è intervenuto nel corso della trasmissione Time Out, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del Napoli Basket.

“ Ci tengo personalmente che vengano rispettate tutte le regole anti Covid, per rispetto nostro e degli avversari. Noi accettiamo le scelte del CTS, con la riduzione della capienza al 35%. Ci sono però molte incongruenze. Noi, nonostante il rispetto delle regole, subiamo però decisioni diverse in confonto ad altre situazioni. Abbiamo fatto tutto quello che c’era da fare, c’è però grosso rammarico. Sembra che si vada indietro e non avanti. Non capisco perché vada penalizzato lo sport rispetto ad altre categorie. E’ assurdo anche il regolamento sulla capienza degli stadi. Si stanno stilando i nuovi protocolli anti-covid che comprenderanno le nuove regole. Con Venezia siamo stati contenti di rimanere in partita fino alla fine. L’assenza di Rich è stata pesantissima, lui è un leader anche in campo, gli altri giocatori, quando non è sul parquet, ne risentono. Ora sta meglio, ha svolto lavoro differenziato ed è pronto a rientrare in gruppo. Sono contento dei risultati delle gare giocate negli ultimi giorni, il nostro obiettivo resta la salvezza, come detto ad inizio stagione. Avevamo preventivato un periodo complicato dopo la serie di vittorie, ma questo è un momento particolare per tutta l’Italia. Dobbiamo stare molto attenti alla situazione Covid. Noi andiamo avanti per la nostra strada, convinti e contenti di quello che stiamo facendo. Una volta raggiunta la salvezza, potremo permetterci di pensare ad altro. Non penso alla Coppa Italia. Sono convinto che vincendo una delle ultime due partite potremo essere alle Final Eight. Purtroppo dobbiamo pensare che le cose possono cambiare da un giorno all’altro, vista la situazione attuale. Siamo molto soddisfatti dei tanti partner che ci stanno affiancando in questa impresa, un plauso anche al nostro Ufficio Marketing. Abbiamo annunciato anche un importante marchio, Fruit Village, che sarà al nostro fianco per tutto il girone di ritorno. Tutti gli sponsor stanno partecipando in maniera molto propositiva. Mi aspetto domenica il sold-out per i 1400 posti disponibili per la gara con la Fortitudo Bologna. Spero che i tifosi possano aiutarci in una sfida davvero importante, come sono riusciti a fare fino a questo momento. La Fortitudo è un’ottima squadra con buoni giocatori. Se dovessimo vincere potremmo mettere un altro tassello importante in chiave salvezza ed arrivare ad un passo dalle Final Eight. Aver ricreato grande entusiasmo a Napoli ci rende orgogliosi di quello che stiamo facendo. Ci piacerebbe, nei prossimi anni, riuscire a raggiungere risultati sempre più importanti.