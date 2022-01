Coppa Italia: il Milan batte il Genoa per 3 a 1 d. t. s. e accede ai quarti di finale

Nella seconda gara degli ottavi di finale di Coppa Italia, di ieri, il Milan ha battuto il Genoa guidato dal grande ex Scìhevchenko per 3 a 1, dopo i tempi i tempi supplementari. Infatti il match si era chiuso sull‘1 a 1 al novantesimo e passa dei tempi regolamentari. Dobbiamo dire tuttavia che il Grifone non ha affatto sfigurato contro i più blasonati avversari, ha lottato e combattuto, andando persino in vantaggio, ma poi è crollato nell’extra time. il tecnico ucraino applaudito dal suo ex pubblico, vede, dopo la sconfitta traballare la panchina; su di lui incombe minacciosa l’ombra di Bruno Labbadia. ex allenatore dell’Hertha Berlino ed attualmente eventuale successione dell’ex bomber rossonero, ma solo nelle prossime ore la dirigenza rossoblù deciderà i da farsi.