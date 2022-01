LA PARTITA – Bologna-Napoli 0-2, gli azzurri vincono con una doppietta di Lozano

Il Napoli batte al Dall’Ara il Bologna 2-0 con una doppietta di Lozano.

PRIMO TEMPO

Al 5′ occasione per il Napoli: Fabian Ruiz serve un gran pallone per Lozano che in area stoppa il pallone ed effettua la conclusione a tu per tu con il portiere, Skorupski però intercetta e spedisce in angolo. Al 20′ passa in vantaggio il Napoli con Lozano, che viene servito dalla sinistra da Elmas e spedisce il pallone in rete. Al 44′ azzurri vicini al raddoppio con Fabian Ruiz con una conclusione da fuori area, ma il pallone colpisce il palo. Al 45′ l’arbitro assegna un minuto di recupero e al 46′ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 47′ arriva il raddoppio del Napoli ancora una volta con Lozano, in questa occasione servito da Fabian Ruiz. Il Napoli prosegue la gara con una buona gestione della fase difensiva e offensiva. Al 90′ l’arbitro assegna 4 minuti di recupero. Al 92′ Bologna vicino al gol con una punizione di Svanberg, il pallone colpisce il palo. Al 94′ termina la gara.

IL TABELLINO

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Binks, Theate; De Silvestri, Viola (7’ st Dominguez), Svanberg, Hickey (27’ st Pyythia); Soriano (22’ st Vignato), Sansone (7’ st Skov Olsen); Arnautovic (7’ st Falcinelli). All. Mihajlovic.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Fabian Ruiz (41’ st Ghoulam), Lobotka; Zielinski (35’ st Demme), Lozano (26’ st Politano), Mertens (27’ st Osimhen); Elmas (41’ st Petagna). All. Spalletti.

Arbitro: Marinelli di Tivoli.

Reti: 20’ pt Lozano, 2’ st Lozano.

Ammoniti: 43’ pt Soumaoro (B), 6’ st Zielinski (N), 12’ st Theate (B), 49′ st Binks (B).