LE PAGELLE DEGLI AZZURRI: Lozano mattatore, Juan Jesus un gigante

MERET 6: qualche indecisione soprattutto in uscita la ha palesata, ma non viene impegnato granché.

DI LORENZO 6: lo abbiamo visto meglio tante altre volte, il ragazzo però sta tirando la carretta da troppo tempo; avrebbe bisogno di rifiatare un po’…

RRAHMANI 6: un paio di falli evitabili dal limite dell’area e qualche distrazione difensiva da evitare in futuro…

JUAN JESUS 6,5: prestazione solida, non commette errori, chiude ogni buco nella sua zona e si fa vedere anche in attacco sui calci piazzati risultando un pericolo costante per Sumaro e compagni.

MARIO RUI 6: solito impegno e combattività sull’out mancino.

FABIAN RUIZ 6: coglie un gran legno sul finale del primo tempo, smista con classe e qualità la pelota. Deve ritrovare però tono atletico e maggiore intensità.

LOBOTKA 6,5: non sbaglia un colpo, gioca semplice ma con grande personalità e qualità.

(41’ st GHOULAM S. V. ormai Spalletti ha un nuovo rinforzo da sfruttare)

ZIELINSKI 6: grande fuga e assist per il secondo gol di Lozano. Grande giocata, ma l’unica in un match per lui in chiaroscuro.

(35’ st DEMME S.V. entra per dare un po’ di sostanza in più alla fase difensiva. Operazione riuscita appieno)

LOZANO 7: si divora un gol fatto ad inizio match. Poi, però trova una grande doppietta e sa farsi apprezzare tantissimo anche in fase di ripiegamento.

(26’ st POLITANO S.V.: minuti per lui in cui non incide e si nasconde),

MERTENS 5,5: si fa vedere poco o niente, a parte una grande apertura su Lozano nel secondo tempo, non ci ricordiamo sue giocate importanti. Ogni tanto anche Ciro torna ad essere umano…

(27’ st OSIMHEN S. V. grande volata e poi si divora il gol).

ELMAS 6: sgobba e lotta ma gli fa spesso difetto la qualità nella rifinitura.

(41’ st PETAGNA)

di Vincenzo Letizia