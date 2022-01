Serie A, risultati degli anticipi del sabato, 23esima giornata

Ecco i risultati registratisi, ieri nei tre anticipi del sabato relativi alla giornata numero 23 del massimo campionato italiano:

Genoa – Udinese 0-0

Venezia – Inter 1-2

Lazio – Atalanta 0-0

Dunque la capolista Inter, con il successo sui lagunari, al fotofinish, abbozzano un tentativo di fuga in attesa delle partite del Milan e del Napoli di quest’oggi. Nelle altre due gare giocate spiccano due pareggi a reti bianche che non soddisfano più di tanto le squadre di casa. La domenica calcistica intanto vedrà stasera il big match tra Milan e Juventus, sfida fondamentale per entrambe le contendenti ai fini dei loro rispettivi obiettivi.