IL PUNTO SULLA A, 23esimo turno, l’Inter allunga sul Milan agganciato dal Napoli

Si è concluso con il posticipo tra Milan e Juventus, finito con uno scialbo 0 a 0 il 23esimo turno di serie A che ha visto l‘Inter capolista allungare sui rossoneri, a loro volta agganciati dal Napoli, al secondo posto, grazie al travolgente successo nel derby campano contro la Salernitana, al Maradona. Una giornata, quella di ieri contraddistinta da tanti pareggi, infatti il risultato nullo, oltre che nel big match della serata, si è registrato anche in Cagliari – Fiorentina, 1-1, Torino – Sassuolo 1-1 e negli anticipi del sabato in Genoa – Udinese e Lazio Atalanta, terminati anch’essi con il risultato di 0 a 0. Dunque a conquistare i tre punti sono stati i nerazzurri, capoclassifica contro il Venezia, il Verona nei confronti dei rossoblù bolognesi, gli azzurri partenopei, come detto, con la compagine di Colantuono messa sotto per 4 a 1, la Roma al Castellani di Empoli, 4, a 2, il finale di gara ed infine lo Spezia nel derby ligure conclusosi 1 a 0 per gli spezzini. Ora, spazio alle nazionali, il campionato riprenderà nel fine settimana del 5, 6 febbraio, con la 24esima giornata in cui spicca il derby meneghino tra Inter e Milan.