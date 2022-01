Renzo Ulivieri: “Campionato riaperto, il Napoli sembra tornato quello delle prime gare. Di Marzio motivo di orgoglio per la città”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Renzo Ulivieri, presidente AIAC.

“Di Marzio è stato un dirigente importante anche nella nostra associazione, aveva capito che anche se la domenica siamo l’uno contro l’altro abbiamo interessi comuni. Io l’ho conosciuto prima di molti, nel 1968. Eravamo ambedue abbastanza scarsi a giocare a pallone cominciammo a fare gli allenatori. Eravamo giovanissimi, lui allenava le juniores del Napoli e io quelli del Prato. A un torneo ci siamo messi a parlare di calcio e non sembrava volessimo finire mai. Siamo diventati amici e ci siamo incontrati tantissime volte. Personaggio che ci racconta Napoli e il calcio. Quindi direi motivo di orgoglio per la città.

Campionato riaperto? Secondo me sì, il Napoli è tornato e ritornerà in maniera ancora più importante. La squadra nello spirito e a tratti anche nel gioco sembra quella delle prime gare. Balotelli di nuovo in Nazionale? Estremo tentativo, credo che Mancini abbia mandato un messaggio, poi si vedrà se questo calciatore è nella condizione di poter dare una mano alla nostra Nazionale. Credo che tutti i nostri ragazzi debbano cominciare a prepararsi già da ora per gli impegni determinanti”.