PALLACANESTRO – Crisco Centro Ester Napoli, vittoria sul Caserta e sorpasso in classifica

Vittoria di carattere della Crisco Centro Ester Napoli che si impone nello scontro diretto con l’Ensi Caserta e resta da solo al secondo posto della classifica del girone A del torneo di Serie D.

Un’affermazione frutto della determinazione e della voglia di vincere che il gruppo ha saputo tirare fuori nella parte decisiva dell’incontro.

“Stiamo riuscendo a costruire un polo di basket davvero interessante -spiega a fine gara coach Massimo Massaro- la squadra è in crescita ed ha voglia di divertirsi”.

L’esperto tecnico continua la sua analisi del momento della pallacanestro del quartiere di Barra: “Ho cercato di portare in squadra tutti atleti che hanno voglia di crescere e fare bene. Anche le altre squadre non sono da meno, ci sono anche atleti che potrebbero giocare tranquillamente in categorie superiori ma che per motivi di studio e di lavoro non possono dedicarsi completamente allo sport. Questo fatto solleva comunque il tasso tecnico del girone ed offre gare interessanti”.