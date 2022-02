LE INTERVISTE – Napoli, Ospina: “Orgoglioso del 100° clean sheet in Europa. Rinnovo? Più avanti”

Ospite di DAZN David Ospina, portiere del Napoli, ha parlato dopo la vittoria sul Venezia: “Centesimo clean sheet in Europa? È una bella cosa di cui sono orgoglioso. Lavoro giorno per giorno, gara per gara per dare il massimo. Il rapporto con Spalletti? Il mister ha fiducia sia in me che in Alex. Meret è giovane ma ha tanta qualità. Quando sono tornato dalla Nazionale mi hanno chiesto come stavo dopo l’intossicazione alimentare. Io mi sono sentito bene e mi sono resto disponibile per la gara di oggi. Il rinnovo? Per adesso penso a giocare, sfruttando le occasioni che ho e che avrò. Per il contratto vedremo cosa accadrà. Adesso l’unica cosa che conta è che il Napoli vinca. Ne parleremo più avanti”.

TuttoMercatoWeb.com