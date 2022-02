SERIE A- Anticipi del sabato, 24esima giornata: il derby della Madonnina al Milan

E’ ripreso col botto il massimo campionato italiano, dopo la sosta per lo stage dell’Italia. Infatti, ieri, nel secondo anticipo del sabato, l’Inter capolista è stata battuta, al Meazza, per il calendario in casa, dai cugini del Milan, in rimonta per 2 a 1, nel derby della Madonnina, valido per la 24esima giornata. Mattatore della serata, il francese Giroud che, nella ripresa, con una doppietta, ha reso vano il gol iniziale di Perisic giunto nel primo tempo. Con questo successo la squadra di Pioli si porta ad una sola lunghezza dai nerazzurri che tuttavia hanno una partita in meno. Negli altri due anticipi pareggio ad occhiali tra Roma e Genoa all’Olimpico e vittoria della Lazio, a Firenze, per 3 a 0 nei confronti dei viola, orfani di Vlahovic. Oggi le altre sette gare di questo turno che comincerà con il lunch mach tra Atalanta e Cagliari, per chiudersi questa sera con il posticipo tra la nuova Juventus ed il Verona. Ricordiamo, infine, la partita di questo pomeriggio del Napoli a Venezia; gli azzurri di Spalletti, in caso di bottino pieno, raggiungerebbero il Milan e si porterebbero ad un solo punto dalla vetta, in attesa della supersfida di sabato prossimo, al Maradona, proprio contro l’undici di Simone Inzaghi.