NAPOLI – Corsa al biglietto per lo scontro diretto al vertice contro l’Inter di sabato pomeriggio al Maradona

Grande euforia a Napoli, dopo il successo degli azzurri a Venezia e del Milan sui campioni d’Italia dell’Inter, nel derby di sabato scorso. Grazie a queste due vittorie, ora i nerazzurri hanno un solo punto in più delle rivali inseguitrici, però avendo una gara da recuperare a Bologna. Estenuante attesa, quindi, tra la tifoseria partenopea per il big match con la squadra di Simone Inzaghi, capolista del torneo, in programma a Fuorigrotta, tra cinque giorni, allo stadio Maradona. E’ già partita la corsa al prezioso tagliando, in quanto, proprio da questa mattina è iniziata la vendita libera per la supersfida che vedrà, certamente il sold out per la capienza prevista dalle norme anti covid del 50%. Saranno 28500 i presenti sugli spalti dell’impianto napoletano che tiferanno, dal primo all’ultimo minuto, per i loro beniamini in maglia azzurra, i quali avranno tra i piedi la ghiottissima occasione di superare, addirittura, i nerazzurri, in caso di bottino pieno. Vista anche la politica della società di abbassare i prezzi, pur trattandosi di una partita di cartello di grossa attrazione, non c’è dubbio alcuno che lo stadio Diego Armando Maradona, quel tardo pomeriggio, sarà una bolgia infernale di tifo appassionato. Infatti, ricordiamo che si va dagli 80€ della Tribuna Posillipo ai 20 euro per le Curve superiori e 15 per quelle inferiori, prezzi abbordabilissimi, alla portata di tutte le tasche. Ciascun tifoso potrà acquistare fino a quattro biglietti online, collegandosi al sito: https://sscnapoli.it/web/content_2cols.aspx?did=445 Una volta completata la fase d’acquisto, si riceverà, via mail, il titolo d’ingresso in formato digitale (pdf), che dovrà essere ovviamente stampato e mostrato all‘entrata dello stadio.