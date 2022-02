IL PUNTO SULLA A – 25esimo turno: sorpasso del Milan sull’Inter, rossoneri primi in solitudine

La domenica calcistica relativa al 25esimo turno di serie A, ha sorriso al Milan che grazie al successo casalingo di misura sulla Sampdoria ed al pari nell’anticipo tra Napoli e Inter, ha scavalcato sia gli azzurri che i nerazzurri, portandosi in testa alla classifica in beata solitudine con un punto di vantaggio sulla formazione di Inzaghi, che, tuttavia, deve recuperare ancora il match con il Bologna al Dall’Ara. Gli altri risultati di ieri hanno visto il travolgente successo del Verona per 4 a 0 sull’Udinese e ben quattro pareggi; vale a dire quelli tra Genoa e Salernitana, Empoli e Cagliari, Atalanta e Juve, tutti per 1 a 1 e tra Sassuolo e Roma, match terminato col punteggio di 2 a 2. Concluderà la venticinquesima giornata di campionato la gara di questa sera Spezia vs Fiorentina. Nel frattempo, domani ,ripartono le coppe europee con il big match degli ottavi di finale della Champions League Paris Saint Germain – Real Madrid, mentre mercoledì spicca la sfida tra Inter e Liverpool al Meazza di Milano. Per finire un’altra partita dal fascino particolare sarà Barcellona vs Napoli di giovedì sera al Camp Nou valida per i play off di Europa League.