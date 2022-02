Napoli – Spalletti, carico al massimo, invita i suoi giocatori a imparare a vincere certe partite ma il pari con l’Inter è stato un buon punto

All’indomani del pareggio per 1 a 1, al Maradona, contro l’Inter che ha negato al Napoli il sorpasso, Luciano Spalletti si è mostrato più carico che mai, essendo cosciente della forza della propria squadra, capace di tener testa ad una corazzata come quella nerazzurra. Il risultato della sfida di sabato deve essere accettato di buon grado perché non ridimensiona affatto le ambizioni azzurre per continuare a sognare un traguardo che nessuno avrebbe mai immaginato alla vigilia della stagione. Tuttavia l’allenatore toscano nel discorso fatto, negli spogliatoi, ai suoi ragazzi ha affermato che bisogna imparare a vincere certe partite, gestendo meglio l’eventuale vantaggio acquisito. Alla fine di questo campionato mancano ancora ben tredici gare, per cui niente è perduto, anzi, visto il modo con cui i partenopei hanno affrontato l’Inter, la favorita numero uno al tricolore, c’è da sperare che questo Napoli possa lottare fino alla fine con le due milanesi. La lotta per il titolo, al momento resta a tre, il che rende sempre più avvincente questo torneo, a differenza degli anni scorsi, quando la prima della classe,, di questi tempi ,aveva già preso il largo.