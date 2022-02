IL FISCHIETTO – Barcellona vs Napoli sarà diretta dal rumeno Istvan Kovacs.

Il designatore arbitrale Uefa ha diramato la lista degli arbitri per le partite di andata dei play off di Europa League, in programma giovedì 17 marzo. Il march Barcellona vs Napoli è stato affidato al fischietto rumeno Istvan Kovacs con il quale collaboreranno in qualità di assistenti, i connazionali Vasile Florin Marinescu e Ovidiu Artene, mentre al Var ci sarà il tedesco Bastian Dankert. Kovacs ha diretto, in passato, il Napoli una sola volta, nel 2019, nella partita valida per la fase a gironi di Champions League, contro il Genk, terminata col risultato bianco di 0-0.