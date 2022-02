Napoli – Contro il Barcellona, al Camp Nou, spazio a Meret tra i pali, sembra questa la scelta di Spalletti

Dopodomani il Napoli ritorna in campo per disputare il primo spareggio di andata dei play off di Europa League per l’accesso agli ottavi della manifestazione continentale meno prestigiosa. Dalle ultime indiscrezioni, pare che Spalletti abbia deciso di dare a Meret le chiavi della porta azzurra, al Camp Nou, contro il Barcellona di Xavi. Quindi nessun ballottaggio con Ospina, il colombiano resta il titolare in campionato, mentre in Europa, il posto spetta all’estremo difensore friulano. Per Alex Meret la gara con i catalani rappresenta un’ottima occasione per dimostrare tutto il suo valore. Per la cronaca, il contratto è in scadenza nel 2023 ma la società di De Laurentiis è intenzionata a prolungarlo per farlo diventare, a partire dalla prossima stagione, il portiere titolare del Napoli, visto che, molto probabilmente, Ospina andrà via per fine contratto. Pertanto il colombiano, giovedì sera, dovrà sedere in panchina.