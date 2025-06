CALCIOMERCATO NAPOLI – Miguel Gutierrez possibile terzo colpo, Manna opera su più tavoli

In attesa che il Napoli faccia svolgere le visite mediche a De Bruyne e a Marianucci, in pratica i primi due acquisti di questa sessione di mercato estiva, si continuano a valutare altri profili nei vari ruoli che Antonio Conte intende rinforzare.

È quasi fatta per l’esterno difensivo del Girona, Miguel Gutiérrez Ortega (Madrid, 27 luglio 2001). Vanno limati alcuni dettagli poi il Napoli potrà annunciare il terzino spagnolo.

Sulle ali si seguono vari calciatori, piace molto il sudcoreano Lee Kang-in (Incheon, 19 febbraio 2001), ma Luis Enrique non è ancora convinto di volersene privare.

Enrico Chiesa, nonostante la deludente parentesi al Liverpool, viene considerato da sempre da Conte il miglior estero offensivo e non è detto che il Napoli non affondi per ingaggiarlo da qui a breve. Subito dietro ci sono Edon Zhegrova (Herford, 31 marzo 1999), Alejandro Garnacho Ferreyra (Madrid, 1º luglio 2004), mai uscito dai radar di Manna e il cui costo ora è sceso a 40 milioni e Dan Assane Ndoye (Nyon, 25 ottobre 2000) che il Bologna valuta forse troppo, ma che accetterebbe in uno scambio con Raspadori come parziale contropartita. Tra questi trequartisti esterni ne verranno scelti due da affidare alle cure tattiche di ‘Mastantonio’.

In attacco, come vice Lukaku, piace sempre Lorenzo Lucca (Moncalieri, 10 settembre 2000), anche se il ragazzo preferirebbe un club che gli conceda maggiore spazio. David invece sembrerebbe più distante soprattutto per via di un ingaggio piuttosto alto. Ma non và ancora messa la parola fine su questo affare perché l’occasione di ingaggiare un grande attaccante a costo zero resta ghiotta.

A centrocampo il sogno è Davide Frattesi (Roma, 22 settembre 1999), ma l’Inter difficilmente lo cederà ad una concorrente. Più facile che si riesca ad arrivare a Carlos Soler Barragán (Valencia, 2 gennaio 1997) centrocampista universale spagnolo del Paris Saint-Germain, quest’ anno in prestito al West Ham.

A Manna piace anche Fabio Miretti. Il centrocampista della Juventus, a 21 anni, è reduce dalla stagione in prestito al Genoa dove ha dimostrato di essere anche un calciatore duttile venendo impiegato sia come mezzala e come esterno.

In difesa Ardian Ismajli (Majac, 30 settembre 1996) è un’ipotesi molto più concreta rispetto a Oumar Solet (Melun, 7 febbraio 2000), inseguito da tanti top club europei e Sam Beukema (Deventer, 17 novembre 1998), che il Bologna non molla almeno di un offerta irrinunciabile.

In uscita, Raspadori chiede spazio e spinge per andare via. Simeone verso il Torino. Anguissa sarà coperto d’oro dagli arabi. Attesa mega offerta per Lobotka che piace al City, ma che Conte farà di tutto per convincere a restare. In caso di addio di Lobotka, Samuele Ricci (Pontedera, 21 agosto 2001) del Torino sarebbe il giocatore individuato per sostituire lo slovacco. Ma sul regista toscano c’è forte anche il Milan.

di Vincenzo Letizia