Beppe Accardi: “Con serenità e fortuna il Napoli può vincere lo Scudetto o l’Europa League”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Beppe Accardi, agente.

“I momenti del Napoli si devono gestire con molta serenità e con tanta fortuna. Delusione dei tifosi? Il Napoli ha pareggiato contro Inter e Barcellona, bisognerebbe spingere tutti dalla stessa parte perché quest’anno si poterebbe anche fare la storia. Chissà che il Napoli non vinca lo Scudetto o l’Europa League. Serve un po’ di fortuna. Il Napoli ha poco da rimproverarsi.

Il Napoli deve avere paura più di Mazzarri o di Sarri? In questo momento deve avere paura di nessuno, deve avere la convinzione e la certezza di poter giocare e vincere contro chiunque. Il Cagliari inizia ad avere l’immagine del suo allenatore, Mazzarri per questo tipo di impresa è un allenatore eccezionale. Può creare un progetto da zero e arrivare in Champions, come fatto con il Napoli”.